Ministerstwo dosypuje pieniędzy na inwestycję. Będzie więcej pieniędzy na linię tramwajową między ul. Fordońską i Toruńską

Do Bydgoszczy ma trafić 25 milionów złotych na budowę trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy.

- Dostałem informację o tym, że projekt który dofinansowujemy, czyli trasę tramwajową z przebudową drogową między ulicą Fordońską a Toruńską napotyka na problemy. Minister Łukasz Schreiber poinformował, że nie ma pełnego frontu prac, ciągle nie są rozstrzygnięte wszystkie przetargi, które pozwoliłyby zrealizować tę inwestycję. Usiedliśmy razem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i zastanawialiśmy się, jak ten problem rozwiązać i miastu pomóc, by dla dobra mieszkańców ta inwestycja powstała - mówił Waldemar Buda, wiceminister w MFiPR. - Do tego projektu który finansujemy na poziomie około 50 mln zł dołożymy dodatkowe 25 mln ze środków europejskich. Chodzi o to, żeby te przetargi, nawet jeśli wychodzą ponad kalkulację wcześniej zakładane, były możliwe do rozstrzygnięcia i by inwestycja ruszyła. Pamiętajmy, że była planowana od 2017 roku. Wychodzimy naprzeciw, dokładamy żywej gotówki, żeby wszystkie zadania, które były w ramach tej inwestycji planowane, były rozstrzygane w przetargach. Nie można dopuścić do sytuacji, że zainwestowaliśmy tam 50 mln i nadal nie widzimy efektu tej inwestycji. Ten projekt mógłby być zagrożony, gdybyśmy pozostawili miasto samo z tą inwestycją.