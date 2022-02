Ministerstwo i PKL uspokajają - na linii kolejowej 201 dla Emilianowa roboty wydłużone, ale... nieopóźnione

O tym, jak ważnym zapleczem śródlądowym dla portów Trójmiasta ma być terminal w Emilianowo, mówi się coraz więcej, także w kontekście dążenia Chin do poszerzenia regularnych kontaktów handlowych m.in. z Europa Środkową. Emilianowo uważa się za jedną z ważniejszych inwestycji w kraju, na drodze z Morza Bałtyckiego w kierunku Adriatyku, a w drugą stronę - Skandynawią.

Na razie wiadomo tyle, że kluczowa dla terminala linia kolejowa 201, łącząca go z portami w Trójmieście, została w projekcie zaliczona do europejskiej sieci TEN-T. Żeby wspierać rozwój terminala w Emilianowie do spółki włączył się marszałek województwa - sejmik przeznaczył na udziały jeden milion złotych. Jednocześnie jednak do wojewódzkich radnych dotarły na tyle niepokojące sygnały, że zdecydowali się skierować apel do ministra infrastruktury i PKP o o priorytetowe potraktowanie tej inwestycji.