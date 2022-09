Młodzi jeżdżą bezpieczniej niż starsi? To nie PESEL decyduje to tym, jakim się jest kierowcą

- Absolutnie nie można generalizować, wyrażać opinii, że młodzi ludzie jeżdżą źle czy niebezpiecznie. To nie PESEL decyduje o tym, jakim się jest kierowcą. Moim zdaniem rozsądnie podchodzą do problematyki związanej z bezpieczeństwem na drogach. Dostrzegają zagrożenia, rozumieją jakie skutki może pociągnąć za sobą zbyt szybka jazda i nieprzestrzeganie zasad oraz przepisów – mówi asp. sztab. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, który uczestniczył w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy zatytułowanym „Ruch drogowy z perspektywy młodego kierowcy”.

Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności (16-22 września) i akcji Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego ROADPOL pod nazwą Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), które promują bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W tych działaniach najważniejsza jest świadomość zagrożeń, na jakie mogą napotkać użytkownicy dróg. Ostateczny cel to idealistyczna Wizja Zero, czyli zero ofiar śmiertelnych w całej Europie.

Trąbienie na „elkę” to brak kultury

Skarżyli się także na zachowania tych pieszych, którzy wchodzą na oznakowane przejścia nie upewniwszy się czy nic im nie zagraża. A wchodzą często z telefonem komórkowym przy uchu lub czytając sms-y, co jest zabronione, jeśli ogranicza to ich postrzeganie sytuacji na drodze. Ci są jakby w innym świecie i nie dociera do nich to, co dzieje się wokół. To budzi również niepokój o bezpieczeństwo pieszych.