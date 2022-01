Modernizacja Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Oferty w przetargu są nawet o połowę wyższe, niż chciało dać miasto

- Niestety w kolejnym obszarze uderza w nas drożyzna – zauważa Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Miasto już wcześniej pozyskało unijne dofinansowanie. Jednak równocześnie będziemy zmuszeni wydać na to zadanie co najmniej kilkanaście milionów złotych więcej i to po wcześniejszych rządowych cięciach dla samorządów. Budżet Bydgoszczy podobnie jak portfele polskich rodzin staje się coraz szczuplejszy. Nie mamy też złudzeń by przy galopującej inflacji powtarzać przetarg. To oznaczałoby prawdopodobnie jeszcze większe wydatki, ryzyko utraty unijnego dofinansowania i przesunięcie terminu realizacji oczekiwanej przez wielu bydgoszczan inwestycji.