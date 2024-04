Modne paznokcie na kwiecień 2024. Zobacz pomysły, wzory, kolory - nowe zdjęcia od bydgoskich stylistek OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Zobacz galerię zdjęć modnego manicure na kwiecień 2024 wykonanego przez stylistki paznokci z Bydgoszczy. Są tu wzory, które będą HITAMI w kwietniu! Zerknij i zainspiruj się przed wizytą u kosmetyczki >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (21 zdjęć)

Oto modne paznokcie - pomysły, wzory i kolory. Mamy propozycje modnego manicure na kwiecień 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci w kwietniu? Wiosna to czas prawdziwej eksplozji barw na paznokciach. Trendy manicure w kwietniu to ciekawe zdobienia, błysk, brokat, wiosenne pastele i motywy kwiatowe. Zobacz najmodniejsze paznokcie na wiosnę - takie pomysły na kwiecień mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Bydgoszczy.