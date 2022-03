Most Uniwersytecki w Bydgoszczy otwarty, ale światła podobno działają po staremu

Trzy skrzyżowania pod rząd

- Dojeżdżam do Śródmieścia z Glinek - opowiada bydgoski kierowca - W czasie zamknięcia przeprawy na Brdzie zmieniono cykle świateł od strony ul. Glinki do Wojska Polskiego. Po otwarciu mostu cykl się nie zmienił, powodując kłopoty we włączeniu się do ruchu w Wojska Polskiego oraz wjazdu na most. Najgorzej jest przy skrzyżowaniu z Wojska Polskiego. Na zielonym świetle maksymalnie na most mogą zdążyć wjechać cztery samochody, piąte auto też, ale już na żółtym świetle. W tym czasie Wojska Polskiego jest otwarta o wiele dłużej. Wystarczyłoby nieco zmienić układ tych świateł, wydłużyć zielone o kilka sekund. To dość męczące, bo jadąc z Glinek mam trzy skrzyżowania z sygnalizacją, i na każdym muszę stać...