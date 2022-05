Motoambulans w maju rozpoczął siódmy sezon na bydgoskich drogach

Motoambulans działa od maja do końca października. Średnio w miesiącu bierze udział w około 60-70 misjach ratunkowych. W zespole Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy jest 9 motocyklistów. Gdy jest mokro i ślisko, ratownicy nie wyjeżdżają na drogą, bo ich bezpieczeństwo to priorytet – wtedy przesiadają się do kolegów z ambulansu czterokołowego.

– To bardzo odpowiedzialna i trudna praca. Tu medyk działa jednoosobowo, więc jego umiejętności są bardzo ważne. Nie tylko umiejętności medyka, ale i motocyklisty – tłumaczy Krzysztof Wiśniewski, ratownik medyczny, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego i kierownik działu usług medycznych i szkoleń WSPR w Bydgoszczy.