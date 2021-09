Możesz zwiedzić Bibliotekę Bernardynów, najcenniejszy księgozbiór Bydgoszczy. Zaprasza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza do zwiedzania Biblioteki Bernardynów. Jest to najstarszy i najcenniejszy księgozbiór miasta, dawniej należący do konwentu bernardynów bydgoskich.

- Niektóre dzieła są unikatami na skalę światową, jak np. jedyny do dziś zachowany egzemplarz ulotki Hieronima Savonaroli pt. Regulae quae ad omnes religiosos pertinent, wydanej we Florencji ok. 1489 roku - informuje Joanna Pawłowska z działu promocji WiMBP.

- Atrakcją jest nie tylko sam księgozbiór, ale również pomieszczenie ekspozycyjne, urządzone z wielkim rozmachem na wzór wąskiej gotyckiej celi bibliotecznej. Europejskie Dni Dziedzictwa w 2021 roku obchodzimy pod hasłem Smaki Dziedzictwa, dlatego na wystawie nie zabraknie książek kulinarnych z czasów staropolskich - dodaje.