- Musimy być gotowi na przyjęcie uchodźców - twierdzi Janusz Zemke, były wiceszef MON

- Wczesnym rankiem rosyjskie wojska dokonały aktów agresji na Ukrainę: ataków rakietowych na lotniska, przekroczono także granicę na Krymie, rosyjskie siły weszły na Ukrainę także od strony Białorusi. Czy mamy do czynienia z otwartą wojną? - Bezsprzecznie mamy do czynienia z inwazją. W użyciu jest artyleria, lotnictwo, czołgi, transportery opancerzone. Te siły przekroczyły granice Ukrainy. W tym sensie mamy już otwartą wojnę. Rozpoczęła się też wojna informacyjna. Pojawiają się przekazy, z których część się potwierdza, a inne nie.

- Jaki jest cel Rosji?

- Tego właśnie nie wiemy. Nie wiemy, czy celem Putina i Rosji jest przejęcie tylko całej wschodniej części Ukrainy i przebicie korytarza na Krym, gdzie Rosjanie mają duże problemy. Tam są kłopoty z zaopatrzeniem, między innymi w wodę. W każdym razie trzeba się przygotować na różne warianty rozgrywania tej agresji przez Putina. Wydaje się, że okupacja całej Ukrainy przez wojska rosyjskie nie wchodzi w ogóle w rachubę. Rosyjskie siły liczą około 200 tysięcy żołnierzy, to jest zbyt mały potencjał na tego rodzaju działanie. Może być więc tak, że Putin będzie liczył na powolne wykrwawianie się Ukrainy, na to, że dojdzie wówczas do jakichś zmian wewnętrznych, do zmiany władz chociażby... Natomiast dziś odpowiedź na pytanie o rzeczywisty zasięg rosyjskiej inwazji jest niejasna.