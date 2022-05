MWiK i Akademia Muzyczna w Bydgoszczy zapraszają w niedzielę 29 maja na koncert "Kameralnie pod wierzbą"

„Kameralnie pod wierzbą” to tytuł nowatorskiej inicjatywy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, przy współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. To cykl plenerowych koncertów, które w ramach „Muzycznej majówki” odbywają się przy fontannie MWiK na placu Krzysztofa Komedy (przed Filharmonią Pomorską). Pierwszy z nich odbył się w ubiegłą niedzielę (22.05) - dopisała i pogoda, i bydgoszczanie. Cykl zainaugurował występ Klaudii Kaczyńskiej i Krzysztofa Iwaneczki – laureata Voice of Poland 2015, wykładowcy w Akademii Muzycznej - przy akompaniamencie Kacpra Kasprzaka, Antoniego Olszewskiego i Mateusza Krawczyka.

Drugi z zaplanowanych koncertów odbędzie się w najbliższą niedzielę, 29 maja o godz. 16. Przed publicznością zaprezentuje się kwartet waltorniowy w składzie: Janusz Stanecki, Wojciech Bryliński, Jarosław Klekotko i Szymon Kujaciński. Jeśli pogoda nie dopisze – zapraszamy do Auli Akademii Muzycznej przy ul. Słowackiego.