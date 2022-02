„Mydlane rewolucje” w Bydgoszczy. Muzeum Mydła i Historii Brudu otwiera się na nowo, po remoncie! [zdjęcia]

Muzeum 2.0 albo „Mydlane rewolucje” - tak roboczo ekipa Muzeum Mydła i Historii Brudu nazwała remont , jaki rozpoczął się 31 stycznia br. Ostatnie prace wykończeniowe były prowadzone jeszcze w piątek. Kamienica przy ul. Długiej, w której mieści się jedyne takie muzeum w Europie, ma swoje lata, kapitalny remont był wręcz konieczny , choć jak przyznaje w rozmowie z nami współwłaściciel Muzeum Mydła, powodów do zmian było kilka.

Nikomu do śmiechu jednak nie było, gdy przez pandemię widmo zamknięcia groziło Muzeum Mydła, które w 2018 i 2019 roku odwiedzało po 45 tysięcy osób , a już w roku 2020 zwiedzających było o ponad połowę mniej. Początek 2021 nie zapowiadał wcale poprawy , więc w marcu ubiegłego roku na zrzutka.pl zorganizowano publiczną zbiórkę na „Ratunek Muzeum Mydła i Historii Brudu” , którą wsparło ponad pół tysiąca osób . Udało się zebrać niemal 30 tysięcy zł .

- Mimo że ta imponująca kwota wystarczyła tylko na wypłatę miesięcznego wynagrodzenia naszym współpracownikom, to jednak zrzutka ta dała nam ogromną nadzieję, bo pokazała, że ludzie chcą do nas przychodzić. Ten remont jest naszym dowodem wdzięczności wobec darczyńców, ale także wszystkich tych, którzy przyjdą zwiedzić muzeum. Zresztą, pomysłów na to jak odwdzięczyć się bydgoszczanom i nie tylko, mamy dużo - zapowiada Adam Bujny.