Myślęcinek ma już 50 lat! To największy park miejski w Polsce! Za co kochają go bydgoszczanie? [zdjęcia]

Dokładnie pół wieku temu podjęto pierwsze prace związane z utworzeniem bydgoskiego parku Myślęcinek. Wiedzieliście, że to największy w Polsce park miejski? Do dziś jest jednym z największych w Europie, a jego powierzchnia jest ponad dwa razy większa niż Central Park w Nowym Jorku. Za co kochają bydgoszczanki i bydgoszczanie kochają tę zieloną enklawę? Sprawdźcie! Przygotowaliśmy dla was specjalną fotogalerię.