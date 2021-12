Na czym oszczędzamy w trudnych czasach? Na wielu rzeczach, ale raczej nie na kupnie fajerwerków

Zaciskamy pasa w dobie pandemii? - Jeśli chodzi o wydatki na fajerwerki, to jest wręcz odwrotnie! - uważa sprzedawca fajerwerków w Bydgoszczy. - Myślę, że ludzie chcą odreagować złe emocje, stresy i stawiają na zabawę.

Podobno chodzi o „frajdę dla dzieciaków”

Twierdzi, że najlepszymi klientami są panowie po czterdziestce: - Oni wydają najwięcej, kupują najdroższe zestawy, czasami pewnie chcą się popisać przed sąsiadami. To taka męska rywalizacja. Często mówią, że chcą zrobić frajdę dzieciakom, ale dla siebie też to robią, bo kiedyś takich zestawów nie było.

- Kiedyś lubiłam noc sylwestrową, ale odkąd mam psa i kota, to wiem jak te zwierzęta cierpią - mówi mieszkanka bydgoskich Wyżyn. - Najgorszy jest dla nich huk wystrzałów. One nie wiedzą co się dzieje, są przerażone! Pies nawet następnego dnia nie chce jeść, jest zalękniony, nie odstępuje mnie na krok. Wiem, że ludzie chcą się bawić, ale czy trzeba aż tyle tych materiałów pirotechnicznych wystrzelić w niebo? Poza tym słyszałam o cichych fajerwerkach. Może lepiej taki towar kupować?