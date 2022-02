Na dworcu PKP w Bydgoszczy powstał punkt informacyjny dla uchodźców. Obywatele Ukrainy otrzymają pomoc

Jak poinformował podczas sobotniej (26.02.) konferencji prasowej Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, punkty informacyjne dla obywateli Ukrainy zostaną utworzone we wszystkich miastach wojewódzkich – także w Bydgoszczy. Wszyscy, którzy przekroczą granicę, będą mieli okazję uzyskać w nich wszelkie informacje dotyczące dalszych dróg postępowania - gdzie dana osoba powinna się zgłosić, by uzyskać pomoc medyczną, schronienie, wyżywienie i wszelkie potrzebne wsparcie. Osoby, które nie będą miały możliwości transportu, zostaną przewiezione do poszczególnych miejsc.