Na interaktywnej wystawie Młyn-Maszyna w Młynach Rothera w Bydgoszczy poeksperymentujesz i poznasz prawa fizyki

To właśnie tu - w sali dawnego Młyna ma powstać ekspozycja z 16 interaktywnymi stacjami do eksperymentowania. - Specjalnie na wystawę zostaną zbudowane nowoczesne urządzenia, które będą odwoływać się do maszyn, jakie w naszym Młynie kiedyś działy. To będą punkty odniesienia do odkrywania tego, jak prawa fizyki umożliwiają pracę maszyn oraz tego, co dzieje się w zakładach przemysłowych, także dziś - wyjaśnia Sylwia Mularczyk-Główna, autorka koncepcji wystawy Młyn-Maszyna.

Tomasz Czachorowski