Na Osowej Górze już bezpieczniej. Teren kolejowy, gdzie składowane są betonowe podkłady, został ogrodzony [zdjęcia]

Dlaczego zabiegano o niezwłoczne usunięcie podkładów?

- Składowiska nie są zabezpieczone i dozorowane - mówił nam w listopadzie br. Radosław Ginter, przewodniczący Rady Osiedla Osowa Góra. - Tymczasem dzieciaki uznały to miejsce za atrakcję i tam się bawią. Najgorsze, że wchodzą na te podkłady, a wierzchołek składowiska znajduje się bardzo blisko elektrycznych przewodów trakcyjnych. To stwarza dla nich realne zagrożenie. Oczywiście, dzieciaki nie powinny tam przebywać, no ale jak to dzieci. Pomysłów im nie brakuje. Na dodatek młodzież w tym miejscu spotyka się i imprezuje.