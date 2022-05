Na pikniku w bydgoskim Myślęcinku spotkali się dobrzy ludzie i dobre psy [zdjęcia]

Impreza , na którą cyklicznie zaprasza bydgoskie Schronisko dla Zwierząt na czele z dyrektor Izabellą Scholginią we współpracy z OTOZ Animals, Oddział Kujawsko-Pomorski, to świetna okazja, by poznać schroniskowe psiaki, czekające na dobrych ludzi, którzy mogą dać im nowy dom . Czworonogi na polanę Różopole zostały przywiezione pod opieką schroniskowych wolontariuszy, natomiast team „Lira” - Pozytywnego Szkolenia Psów Schroniskowych zaprezentował umiejętności swych podopiecznych .

Dla wszystkich przybyłych na piknik przygotowano wiele atrakcji, m.in. stoiska ze starociami, bezpłatny pomiar ciśnienia krwi czy pokaz i nauka resuscytacji przy użyciu fantomu. Dla dzieci było malowanie buziek, zabawy i konkursy z nagrodami, a także okazja, by zobaczyć od środka wóz strażacki OSP Alcatel Lucent, no i oczywiście zrobić sobie w nim pamiątkowe zdjęcie. Wszystkim czas umilała muzyka oraz przekąski, czy to te serwowane na stoiskach, czy też przyniesione we własnych piknikowych koszach.