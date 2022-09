Na razie postoimy jeszcze w Bydgoszczy w korkach. Dopiero za rok na Armii Krajowej będzie nowy wiadukt... jak dobrze pójdzie

Nowy obiekt w ciągu ul. Armii Krajowej nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale zostanie dostosowany także do potrzeb pieszych i rowerzystów. Na razie ruszyły prace rozbiórkowe jednego z dwóch wiaduktów - tym razem wschodniego, od stronu osiedla Leśnego.

Powyższe zmiany pozwolą wykonawcy przystąpić do rozbiórki istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi. Prace te będą prowadzone w terminach uzgodnionych i zaakceptowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

- Podczas budowy ruch prowadzony będzie dwukierunkowo sąsiednim wiaduktem. Przejazd pod samym obiektem, czyli dojazd do ul. Modrzewiowej będzie jeszcze zachowany. Dopiero w późniejszym etapie ulica zostanie zamknięta - informuje Tomasz Okoński, rzecznik zarządu róg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

To już kolejne prace budowlane w tym miejscu. Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Pojawia się schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego. Ponad rok temu przebudowano obiekt leżący po wschodniej drogi wylotowej z miasta.