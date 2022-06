Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy świętowano 18. urodziny diecezji bydgoskiej. Był koncert gospel [zdjęcia]

Jak zaznaczają organizatorzy, wybrali Wyspę Młyńską, ponieważ jest to serce Bydgoszczy, w którym gromadzą się bydgoszczanie, a miejsce to kojarzy się z miłą formą spędzania czasu. Tak było również podczas wydarzenia. Na koncercie zjawiło się wiele osób. Jedni, to osoby wierzące, które razem z innymi chciały świętować urodziny diecezji. Inni przyszli z czystej ciekawości i dziwili się, że tak mogą bawić się osoby wierzące.

- Niektórzy przechodnie patrzyli na nas wręcz z niedowierzaniem. My z chęcią wyjaśnialiśmy z jakiej okazji się tutaj zebraliśmy. Ten kto miał ochotę, mógł porozmawiać z ewangelizatorami i dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu – mówi Joanna Dłuska, jedna z organizatorów wydarzenia.