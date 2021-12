Nad Kanałem Bydgoskim na Miedzyniu sadzone są nowe drzewa. Docelowo ma być ich 100

Zobacz wideo: Drogowcy w Bydgoszczy przygotowują się do zimy

Urząd Miasta Bydgoszczy poinformował, że nad Kanałem Bydgoskim, wzdłuż nowej ścieżki od ul. Plażowej do Polanickiej na osiedlu Miedzyń, zasadzonych zostanie 100 drzew. Pojawią się tam drzewa wielu różnych gatunków: brzozy, klony, lipy, sosny, dęby, śliwy wiśniowe, glediczie, wierzby, kasztanowce i olsze. - W ten sposób południowa strona Kanału Bydgoskiego ma również tonąć w zieleni. Wcześniej wybudowany został tam ciąg spacerowy z infrastrukturą rekreacyjną - informują urzędnicy ratusza.

100 drzew ma upamiętniać m.in. 100-lecie włączenia osiedli Miedzyń oraz Prądy do Bydgoszczy. Do 1920 roku były to podbydgoskie wsie.