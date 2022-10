Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta chcą bydgoscy radni PiS. Będą się domagać m.in. wyjaśnień w sprawie komunikacji i deszczówki

- Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie zgadza się na zamiatanie spraw pod dywan - mówił podczas wtorkowej (11.10) konferencji prasowej Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych PiS. - Nie zgadzamy się na brak dyskusji o istotnych problemach miasta.

Pierwsza sprawa to konsekwencje wyroku sądu administracyjnego, który uznał za niezgodną z prawem uchwałę bydgoskiej rady o opłatach za odprowadzenie deszczówki i wód roztopowych. - Wiemy, że spółdzielnie mieszkaniowe kwestionowały tę uchwałę i co najważniejsze - w Bydgoszczy ona obowiązuje do końca tego roku - mówił Wenderlich. - Chcemy, by na sesję zaproszono przedstawicieli bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych. Inną sprawą jest to, że ta uchwała przestaje obowiązywać i najprawdopodobniej na sesji październikowej lub listopadowej miasto Bydgoszcz będzie wychodziło z nową inicjatywą uchwałodawczą. Trzeba poznać stanowisko stron. Nie jest wykluczone, że wystąpimy o uchylenie tej uchwały, bo postępowanie sądowe wciąż trwa i nie wiadomo, kiedy się zakończy.