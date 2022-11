Najciekawsze nazwy miejscowości w okolicach Bydgoszczy. O tych miejscach pewno nie słyszałeś! red

O tych miejscowościach, wsiach, przysiółkach, koloniach i osiedlach pewno nie słyszeliście, no chyba, że tam mieszkacie, albo w sąsiedztwie. Niektóre z tych miejsc, malutkie, a jednak mają ciekawą historię. Taka na przykład wieś Weronika (tak, tak, zaledwie 40 km od Bydgoszczy), ma ciekawą historię związana z nazwą. A do tego, czy wiedzieliście, że do Pauliny ma niecałe 3 km?