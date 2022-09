Najemcom z kamienicy na Szwederowie w Bydgoszczy zostanie wkrótce tylko garaż

O problemie najemców z kamienicy na Szwederowie w Bydgoszczy pisaliśmy na naszym portalu we wtorek, 6 września 2022. Przypomnijmy: przed laty mieszkało tutaj 15 rodzin, ale prywatny właściciel zaczął naciskać, aby się wyprowadziły. 13 najemców wraz ze swoimi bliskimi posłuchało. Dwie rodziny zostały. 1 czerwca br. otrzymały wypowiedzenia umów najmu. Do końca sierpnia lokatorzy powinni się wyprowadzić.

Za obecne mieszkania płacą prywatnemu właścicielowi od prawie 600 do blisko 700 zł miesięcznie. To jednak nie wszystko. Obie rodziny podkreślają, że w remonty swoich mieszkań włożyły w ostatnich latach od 30000 do 40000 zł. Teraz mają to wszystko zostawić.