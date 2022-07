Najlepsze targowiska w Bydgoszczy. TOP 9 Waszych ulubionych ryneczków w Bydgoszczy. Internauci polecają! ak

Targowiska w Bydgoszczy od lat niezmiennie cieszą się popularnością. Tak, lubimy chodzić do marketów i supermarketów i do centrów handlowych, ale... one nie zastąpią szwendania się alejkami targowiska, wybierania tam najlepszego pęczka pietruszki, punktualnego stawiania się przed stoiskiem rolnika, który bywa tam tylko w określonych godzinach... Oto te targowiska w Bydgoszczy, które lubicie najbardziej!