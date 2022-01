Najmodniejsze suknie ślubne na 2022 rok. Zobacz pomysły, inspiracje. Te suknie będą modne w 2022 r. Trendy w modzie weselnej ak

Planujesz ślub w tym roku? Tak, wiemy, planowanie w dobie pandemii i ciągle pojawiających się, czasami z dnia na dzień ograniczeń, nie jest łatwe. Ale moda ślubna nie próżnuje. Zmienia się z roku na rok. No popatrzcie! Już do lamusa odchodzą syrenie ogonki, nawet koronek jakoś mniej na wybiegach mody ślubnej. Za to królują tiule, szlachetne żakardy i styl boho. Ale znajdą się też kroje dla tych panien młodych, które chcą iść w sukience "królewny".