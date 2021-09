Najpierw Tarasenko, teraz Abramczyk Polonia Bydgoszcz straciła drugiego lidera!

Przypomnijmy - Wadim Tarasenko w poniedziałek ogłosił, że żegna się z Polonią.

- Aby się rozwijać trzeba iść do przodu i szukać nowych wyzwań - pisał w swoich mediach społecznościowych. - Mimo wstępnych rozmów i porozumień z klubem co do mojej przyszłości, postanowiłem obrać inną drogę dla mojej kariery sportowej… Dla mnie to jedna z najtrudniejszych decyzji jakie musiałem podjąć! Dziękuję tym którzy dalej będą mnie wspierać, przepraszam tych których zawiodłem - dodał. Podkreślając, że Polonia i jej właściciel pomogli mu w rozwoju kariery.