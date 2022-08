Najsłynniejsze przeboje musicalowe i filmowe na koncercie Fontanna Miłości przy Potopie w Bydgoszczy

Bydgoska premiera „Coppelii”. Opera Nova zachęca, by przynieść lalki dla dzieci [zdjęcia]

Wszystko wskazuje na to, że bydgoska inscenizacja baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego będzie mieć konkurencję. - „Coppelia” Léo Delibesa to...