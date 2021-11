Nakradł na ponad 40 tys. złotych. Włamywacz recydywista wpadł w ręce policjantów z Bydgoszczy

Śródmiejscy policjanci z Bydgoszczy otrzymywali zgłoszenia dotyczące włamań do różnego rodzaju pomieszczeń, w tym głównie garaży i piwnic w rejonie osiedla Bartodzieje. W ubiegły czwartek (25.11) uwagę kryminalnych zwrócił mężczyzna z wypchanym plecakiem idący przesmykiem od ulicy Głowackiego w kierunku Połczyńskiej.

37-latek został wylegitymowany.

- Na widok policjantów stał się bardzo nerwowy, nie potrafił logicznie wytłumaczyć co robi w tym miejscu i co przenosi w plecaku. Policjanci postanowili to sprawdzić. Okazało się, że bydgoszczanin miał w plecaku dwie wiertarki, wyrzynarki wraz z walizką, a także mały łom, obcęgi, rękawice robocze, latarki, a także pudełko z zawartością białego proszku. Ujawnili przy nim również klucze - informuje kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego bydgoskiej KWP.