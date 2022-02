Narkotyki sypią się w Bydgoszczy. Prochy ukryte w pralce, niebezpieczne pościgi

Pierwsze uderzenie w narkobiznes miało miejsce jeszcze pod koniec grudnia. Nastąpiło w dramatycznych okolicznościach. Policyjni wywiadowcy na ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem BMW. Mężczyzna pierwotnie zatrzymał się, jednak kiedy policjanci do niego podchodzili ten nagle ruszył w kierunku jednego z nich i chciał go potrącić. Policjant zdążył odskoczyć, po czym kierowca bmw z impetem uderzył w nieoznakowany radiowóz, a następnie zaczął uciekać.

31-letniego kierowcę zatrzymano, a w jego pojeździe znaleziono kilka gramów amfetaminy i marihuany. Odpowie za czynną napaść na policjanta, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz posiadanie kilku gramów narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.