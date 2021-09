Narodowy Spis Powszechny 2021. To ostatni moment, żeby się spisać. Do kiedy, jakie kary? [jak się spisać]

- Kilka dni temu uświadomiłam sobie, że jeszcze się nie spisałam, a czas dobiega końca. Miałam problem, żeby to zrobić w internecie, ale poprosiłam GUS, podał mi kontakt do rachmistrza, do pani Reni, ona w sposób niezwykle sprawny wszystko ogarnęła - opowiada bydgoszczanka. - Pani Renia bardzo mi pomogła, spisała bardzo sprawnie i szybko całą moją, trzyosobową rodzinę.

Narodowy Spis Powszechny. Jaka kara, jeśli się nie spiszesz?

- Narodowy spis powszechny jest przeprowadzany co 10 lat i podlegają mu wszystkie osoby przebywające stale lub czasowo w naszym kraju - przypomina Małgorzata Górka, kierownik Wydziału Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Jest obowiązkowy. Jeśli nie zrobimy tego samodzielnie przez internet, zadzwoni lub przyjdzie do nas rachmistrz, a nie odpowiemy - grozi nam do 5 tys. zł kary.