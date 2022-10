Narożna kamienica przy ul. Królowej Jadwigi i Naruszewicza z ornamentem jest w remoncie. Wkrótce cała zachodnia pierzeja będzie odnowiona

Do planowanego otwarcia wyremontowanej Hali Targowej przy Magdzińskiego w Bydgoszczy pozostały około trzy miesiące. Znane jest coraz więcej szczegółów na temat lokali, które zagoszczą w obiekcie.

Pchli targ, przeniesiony w tym roku z Tarkowa do Przyłęk/Olimpina zdobył serca odwiedzających. Gdy udaje się go zorganizować... Czasem bowiem na drodze staje nieprzychylna, nieprzewidywalna pogoda –…

Trochę historii kamienicy Królowej Jadwigi w Bydgoszczy

Ulica Królowej Jadwigi wytyczona została w roku 1860. W latach 1861-1865 w osi ulicy powstał pierwszy łukowy, trójprzęsłowy ceglany most na Brdzie, któremu nadano nazwę Viktoriabrücke, zmienioną w 1920 roku na most Królowej Jadwigi. W latach 1912-13 most przebudowano i nadano mu formę obiektu jednoprzęsłowego.