Nazywają ich kreskówkami, bo kupują "na kreskę". W wielu wiejskich sklepikach sprzedaż "na zeszyt" to norma

Właścicielka sklepiku spożywczo-monopolowego pod Bydgoszczą zapełnia 16-stronicowy zeszyt przeciętnie w miesiąc. Jej notatki nie przypominają tych uczniowskich, jak z polskiego.

- Notuję w kolumnach, jak na matematyce. To spisywanie długów. Pod koniec miesiąca je podliczam - przyznaje.

Kobieta sprzedaje towar na kreskę. - Znaczy: na zeszyt, co się zwie metodą na poczekaj - wyjaśnia. - Klienci biorą ode mnie towar, ale nie od razu płacą. To system odroczonej płatności, niczym w bankach. U mnie funkcjonuje on w swojskim wydaniu.