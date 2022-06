"Negatyw" Roberta Wichrowskiego wchodzi na duży ekran. Dużo ujęć kręcono w Bydgoszczy

Scenariusz do filmu powstał na motywach książki „Wyspa” Dmitrija Strelnikoffa. Zdjęcia były realizowane we wrześniu i grudniu 2021 roku. Jak zapowiedział Jakub Ignasiak, rzecznik Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, dzień po premierze, tj. w czwartek, 16 czerwca, film "Negatyw" wejdzie do regularnego repertuaru Kina Orzeł.

Bydgoszcz. Kino Orzeł zaprasza na seans

Głównym bohaterem filmu jest Karol Weber, który wychowywał się w latach 70. Jego pasja to fotografia. Karola poznajemy w trzech ważnych momentach jego życia. W wieku 7 lat, kiedy opuściła go matka, która wyjechała pod pozorem leczenia w miejskim szpitalu. Następnie w wieku 17 lat, kiedy przeżywa swoją pierwszą miłość i wreszcie: współcześnie, kiedy ma już 47 lat i świętuje 25 rocznicę pracy fotoreportera. Po wystawie Karol dowiaduje się o śmierci ojca. Podczas podróży wracają do niego wspomnienia z ważnych i traumatycznych momentów życia. To swego rodzaju katharsis. Podróż do rodzinnego miasteczka jest pełna niespodzianek na pograniczu jawy i snu, w której Karol spotyka postaci z przeszłości – matkę, ojca, swoją pierwszą szkolną miłość Alinę i Adama, przyjaciela, którego zdradził. To, co widział Karol, co pamięta okaże się inne od tego, co wydarzyło się w rzeczywistości. Czy Karol pojmie przeszłość i znajdzie prawdę, czy będzie tkwił w stworzonej przez siebie historii?