Nie będzie ścieżki rowerowej przy Aura Towers w Bydgoszczy. Dlaczego?

Droga rowerowa przy rondzie Fordońskim pojawiła się w pierwotnych planach inwestycji. Jeszcze w październiku 2020 r. ZDMiKP informował, że „na etapie ustalania obsługi komunikacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji przy ul. Fordońskiej 4 ustalono, że Inwestor zostanie zobligowany do przebudowania fragmentu ul. Fordońskiej (ścieżki rowerowej, chodnika, skrzyżowania z ulicą)”.

Miasto podpisało umowę z JHM Development w kwietniu 2021 roku. W niej nie było już mowy o drodze rowerowej, a dodatkowym pasie do skrętu w prawo z ul. Fordońskiej, który aktualnie powstaje przy osiedlu, wraz z nowym, węższym chodnikiem. Na potrzebę jej powstania może wskazywać natężenie ruchu rowerowego na tym odcinku – miłośnicy jednośladu dziś pokonują ten dystans chodnikiem.

Co sprawiło, że krótka droga rowerowa (od mostu Pomorskiego do ul. Żabiej, przy siedzibie GDDKiA) zniknęła z planów inwestycji? Przeszkodą mógł być pomnik przyrody – jedyny w Bydgoszczy okaz perełkowca japońskiego, choć taki status uzyskał on w 2014 roku. W piątek (18 marca) zapytaliśmy o powód zmiany planów firmę JHM Development. Do poniedziałkowego popołudnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi.