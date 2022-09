"Nie kupujcie biletów"! - tak kibice Falubazu Zielona Góra bojkotują niedzielny mecz z Abramczyk Polonią Bydgoszcz

Przed tygodniem w Zielonej Górze Falubaz pokonał Abramczyk Polonię 55:35, co sprawia, że bydgoska drużyna szanse na awans do finału ma niewielkie. - Osiem, dziesięć punktów, to różnica do odrobienia. Dwadzieścia, przy takiej klasie rywala, to problem. Nie poddajemy się jednak, zrobimy wszystko, by od początku mocno nacisnąć na Falubaz i złapać kontakt - zapewnia Jerzy Kanclerz, prezes Polonii.