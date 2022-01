Nie żyje Maciej Frelikowski, bydgoski raper Fiedas, autor hitu "To nie Paradise"

Kim był Fiedas?

Fiedas, czyli Maciej Frelikowski, urodził się 9 lipca 1974 roku. Muzycznie zasłynął utworem "Musisz", dzięki któremu zajął trzecie miejsce w konkursie piosenki Polskiego Radia Białystok. Jego drugą pasją była kulturystyka. Chętnie angażował się w akcje charytatywne. Bydgoszczanie najlepiej znają utwór "To nie Paradise" z kultowym w mieście już cytatem: "Bydgoskie miasto to nie jest paradise, ale mimo wszystko jest tu very very nice".