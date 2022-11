Niedowidząca pani Renata z Bydgoszczy przewróciła się o leżącą hulajnogę. Złamała obojczyk, bo ktoś porzucił pojazd na chodniku

Kobieta ma poważną wadę wzroku. Jak nam wyjaśniła to właściwie resztki widzenia - coś w rodzaju widzenia lunetowego. Dlatego posługuje się białą laską, którą stara się wyszukiwać przeszkody. Feralnego dnia szła jak zwykle rano do pracy do Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, gdzie jest trenerką pracującą z innymi osobami. Do wypadku doszło w pobliżu przystanku autobusowego.