Niektóre baseny w Bydgoszczy są zamknięte, bo... klienci się nie myją

- Uwaga do wszystkich, którzy chcą odwiedzić pływalnię "Czwórka"! Z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych w zakresie cyrkulacji wody, w najbliższych dniach nieczynne będą wanny jacuzzi oraz brodzik. Ograniczenia potrwają do czasu uzyskania wyników powtórnych badań - to informacja z pływalni "Czwórka".

Podobnie było w nowiutkim Aqua Fordon ("z powodu naruszenia norm mikrobiologicznych zamknięto brodzik na pływalni Aqua Fordon. Po przeprowadzeniu ponownych badań wody w tym miejscu, pływalnia działać będzie w pełnym zakresie").

Z kolei "w związku z przekroczeniem dozwolonej liczby bakterii z rodzaju legionella pod prysznicami w szatniach oraz przekroczeniem norm mikrobiologicznych" zamknięto basen "Sardynka", z legionellą kłopoty były także na basenie "Perła". Wszystko to w ciągu ostatniego miesiąca.