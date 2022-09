Nietypowy pośrednik nieruchomości z Bydgoszczy. Odbiera chleb innym pośrednikom. "Ja tylko pomagam"

Grzegorz z Bydgoszczy od prawie 15 lat przebywa na rencie. Z zawodu jest tynkarzem. Chociaż nie pracuje na budowach, odkąd przeszedł na rentę, to mówi, że pozostał w branży nieruchomości. Od ponad roku prowadzi nietypową działalność.

Jak by nie patrzeć, odbiera chleb agentom nieruchomości. Śledzi portale, na których ogłaszają się potencjalni klienci. To osoby, planujące kupić mieszkanie, dom czy działkę. Kontaktuje się z nimi telefonicznie albo mailowo.

Jeżeli poszukujący upatrzyli sobie lokum, znajdujące się w ofercie biura nieruchomości, proponuje im układ.