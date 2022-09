Nowa trasa z Bydgoszczy do Bristolu. Ryanair ogłasza - zimą 2022 będzie łącznie 5 tras z naszego miasta

Ryanair napędza wzrost ruchu i ożywienie w całej Europie poprzez 88 swoich baz i ponad 3 000 lotów dziennie.

- Kolejny kierunek dołącza do siatki połączeń obsługiwanych przez Ryanair z Portu Lotniczego Bydgoszcz. Poszerzenie oferty dla naszych pasażerów to jeden z celów, które obecnie realizujemy. W sezonie zimowym irlandzki przewoźnik będzie realizował loty do Dublina, Birmingham, Londynu Luton, Londynu Stansted, a także do zapowiadanego obecnie Bristolu – informuje Edward Hartwich, Delegat Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.