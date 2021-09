Nowa ulica i parking powstają na Osowej Górze w Bydgoszczy [zdjęcia z placu budowy]

Nowa ulica i parking na Osowej Górze w Bydgoszczy

Schronisko odwiedza wielu mieszkańców i wolontariuszy pomagających w opiece nad zwierzętami. Nowa koncepcja obsługi komunikacyjnej schroniska ułatwi dojazd do obiektu i równocześnie uwzględni zakończoną rozbudowę ul. Grunwaldzkiej.

Powstanie tu parking z 17 miejscami przy ul. Zalew, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wybudowane zostaną ulice dojazdowe do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej. Ułatwi to również dojazd do posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry.

Twardą nawierzchnię zyska nie tylko ul. Zalew, ale też fragment Łowiskowej i Jeziornej. Powstaną chodniki oraz nowe zjazdy do pobliskich posesji. Wzdłuż ul. Zalew wybudowana zostanie droga rowerowa.

Po wykonaniu wszystkich robót, nasadzone zostaną też liczne drzewa i krzewy.