Nowe trasy rowerowe w Solcu Kujawskim zostały uroczyście otwarte. Na rowerzystów czekają hopki, gapy, stoliki, górki i kamienie [zdjęcia]

Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim wybudowano pod koniec ubiegłego roku, ale z uroczystym otwarciem czekano na lepsze warunki atmosferyczne. Udało się na początku kwietnia, w pięknym słońcu, choć temperatura nie była najwyższa.

Kompleks tras rowerowych to jeden z trzech projektów zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim. Składa się z trzech jednokierunkowych pętli o różnej skali trudności - zielonej (ok. 300 metrów), niebieskiej (ok. 700 metrów) oraz czerwonej (ok. 1700 metrów).