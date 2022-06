Nowy sezon w Teatrze Polskim w Bydgoszczy we wrześniu 2022 otworzy „Ameryka”

- „Ameryka” to dramat, który napisaliśmy wspólnie z Tomaszem Szerszeniem. Jest to opowieść dekolonialna, podróż po Ameryce Południowej, w którą zabiera nas Witold Gombrowicz piszący swój nowy, nieznany dramat. To opowieść o różnych formach utopii, rewolucjach i zmianach, które realizują się bądź zachodzą w Ameryce Południowej znacznie wcześniej niż w Polsce - mówi o spektaklu Julia Holewińska, która sztukę także reżyseruje. - Na scenie poza Gombrowiczem zobaczymy Maradonę, Niewolnicę Isaurę, Kolumba i Amazonię - postaci niezwykle wymiarowe, współczesne i - jak się okazuje - bardzo bliskie Polsce. Polska bowiem przegląda się w tej opowieści - niczym w lustrze - w Ameryce Łacińskiej, a Ameryka Łacińska w Polsce.