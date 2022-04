Nowy żłobek "Muszelka" na Bartodziejach. W ciągu 10 lat w żłobkach w Bydgoszczy podwojono liczbę miejsc

– Bardzo się cieszę, że udało się otworzyć 50 dodatkowych miejsc. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nasi mali mieszkańcy czekają na te miejsca, a także ich rodzice, którzy chcą wrócić do pracy – stwierdziła Agnieszka Szulc, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. – Kiedy to wszystko pokazuję rodzicom, oprowadzam ich po żłobku, są oni zachwyceni tym, jak to wszystko wygląda. Wszystkie dzieci wychodzą stąd zadowolone – dodała Ewa Kawczyńska, kierowniczka placówki na Bartodziejach.