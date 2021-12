O kulisach powstania kryminału "Ludzie z Miasta" opowiedział Maciej Czerniak, autor i nasz dziennikarz [zdjęcia]

Lata 90. Szokująca zbrodnia. Śledztwo, mafia, lokalne układy. To wątki, które znajdziemy w powieści kryminalnej, która do księgarni trafiła 21 lipca tego roku. "Ludzie z Miasta" to literacki debiut Macieja Czerniaka, dziennikarza Gazety Pomorskiej. Jak podkreśla wydawca książki, jest to trzymająca w napięciu podróż do początków III RP, kiedy cinkciarze i bandyci stawali się biznesmenami, wchodzili do polityki albo zakładali przestępcze organizacje.