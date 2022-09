O „Panu Stopku” z bydgoskiego Fordonu usłyszała cała Polska i rozpisują się media!

Gdy w świat poszła wiadomość, że po 16 latach pracy bardzo lubiany pan agatka odchodzi, internet oszalał. Posypało się mnóstwo gratulacji od mieszkańców i tysiące komentarzy z podziękowaniami. Historię pana Adama - mogłaby z powodzeniem stać się scenariuszem filmu - opisaliśmy niedawno w "Expressie Bydgoskim". Bohater naszego artykułu ma za sobą trudne doświadczenia: rozwód, bezdomność, wyjście z nałogu. Praca agatki pozwoliła mu pokonać życiowe problemy i wyjść z dołka. Udowodnił, że jeśli tylko się chce, to na nowo można cieszyć się życiem. Na dodatek na przejściu dla pieszych przy ul. Andersa, gdzie pracował, poznał swoją wielką miłość - obecną żonę Elę.

- To teraz chyba najbardziej znany przeprowadzacz w Polsce - mówi z dumą Andrzej Jankowski, dyrektor Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy, które zatrudnia agatki. - O Adamie mogę mówić wyłącznie w samych superlatywach. To wzór dla innych agatek. Jako opiekun na przejściu dla pieszych pracował u nas od 2006 r. Zawsze sumienny, obowiązkowy. Swoją postawą podbił serca bydgoszczan. Ludzie go pokochali.