O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy ubiegać się będzie więcej uczniów. Dlaczego? Małgorzata Pieczyńska

W poniedziałek (16 maja) startuje rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Na zdjęciu tegoroczni ósmoklasiści podczas "Drzwi otwartych" w XII LO w Bydgoszczy. Nadesłane

W poniedziałek (16 maja) rozpoczyna się nabór do klas I szkół ponadpodstawowych. W tym roku do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia trafi więcej uczniów. Bydgoskie szkoły już przygotowują się na to.