Obwodnica Białych Błot. Wójt: - Nie można mówić, że nie ma efektów

Rozmawiamy z Dariuszem Fundatorem, wójtem Białych Błot.

Zdaje się, że z budową obwodnicy Białych Błot i modernizacją drogi wojewódzkiej 223 naprawdę już nie ma co czekać. Porozumienie między gminą, Bydgoszczą, powiatem a Zarządem Dróg Wojewódzkich i marszałkiem zawiązano w 2017 roku, a praktycznych efektów prawie nie ma. Dlaczego?

Nie można mówić, że od tego czasu nie ma efektów. W ramach zawartego porozumienia, którego stroną jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Powiat Bydgoski oraz Gmina Białe Błota powstała obszerna dokumentacja związana z opisem przedmiotu zamówienia dla opracowania Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego, które ma wyłonić optymalny wariant przebiegu przyszłej obwodnicy. Cały ten proces spowolniło nieoczekiwane przez partnerów wycofanie się z porozumienia GDDKiA. Mimo to dysponujemy teraz opracowaniami przedprojektowymi i szczegółowym opisem planowanej inwestycji, co stanowi podstawę do ogłoszenia postępowań przetargowych.