Od 1 marca rusza rower miejski w Bydgoszczy. Co zrobić, by korzystać z Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego?

Usługa oparta będzie wyłącznie na istniejących stacjach i jednośladach. Kwota za jej wykonanie to ponad 1 mln 446 tys. W nowym sezonie bydgoszczanie będą mieli do dyspozycji 400 rowerów – to mniej niż przed rokiem, gdy było ich niemal 500. Będzie można wypożyczyć je na 53 stacjach miejskich i 2 sponsorskich.

– Z użytkowania wyłączona zostanie stacja sponsorska nr 52 Grunwaldzka/Atos natomiast stacja na Rynku w Starym Fordonie będzie udostępniona w późniejszym terminie w związku z rewitalizacją tego miejsca – poinformowali drogowcy.

Aby móc wypożyczyć rower, konieczna będzie ponowna rejestracja użytkownika w systemie BRA. Można zrobić to przez aplikację mobilną Freebike lub za pośrednictwem tej strony. Operator dopuszcza też możliwość rejestracji przez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta – 48 52 523 28 00). Wymagana jest akceptacja regulaminu, a także uiszczenie opłaty inicjalnej (bezzwrotnej) – 10 zł.