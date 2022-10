Od 16 do 19 października w Bydgoszczy zaplanowano rekolekcje z ks. Teodorem dla rozpoczynających rok akademicki OPRAC.: red

Cztery dni i cztery spotkania z ks. Teodorem w Bydgoszczy FB Teobańkologia

Wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie rok akademicki, ksiądz Teodor Sawielewicz z kanału Teobańkologia zaprasza do Bydgoszczy na rekolekcje! Poprowadzi je w czterech kościołach od 16 do 19 października. Będzie to - jak zapewniają organizatorzy - dobra okazja do tego, by "dobrze rozpocząć czas nauki, spędzić kilka chwil z Bogiem, może zatrzymać się, by poszukać odpowiedzi na życiowe pytania, które każdy z nas w sobie nosi".